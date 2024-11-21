Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал своих лучших товарищей по команде

Известный российский баскетболист, чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу лучших товарищей по команде.

«Антон Понкрашов. Конечно, Леброна в этот список тоже возьмём, хоть мы немного с ним провели. Но он хорош на самом деле. Сергей Моня. Семён Антонов. Дмитрий Хвостов. Алексей Швед – с ним очень классно играть. Есть свои проблемы при игре с Лёхой, но всё-таки плюсов огромное количество. Я любил с ним в одной команде играть», — сказал Мозгов в интервью пресс-службе Единой лиги ВТБ.

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и в НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Кроме того, Мозгов выступал за сборную России.

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