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Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал своих лучших товарищей по команде

Чемпион НБА Тимофей Мозгов назвал своих лучших товарищей по команде
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Известный российский баскетболист, чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов ответил на вопрос по поводу лучших товарищей по команде.

«Антон Понкрашов. Конечно, Леброна в этот список тоже возьмём, хоть мы немного с ним провели. Но он хорош на самом деле. Сергей Моня. Семён Антонов. Дмитрий Хвостов. Алексей Швед – с ним очень классно играть. Есть свои проблемы при игре с Лёхой, но всё-таки плюсов огромное количество. Я любил с ним в одной команде играть», — сказал Мозгов в интервью пресс-службе Единой лиги ВТБ.

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и в НБА. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс». Кроме того, Мозгов выступал за сборную России.

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