«Я держался сколько мог». Скип Бэйлесс сделал категоричное заявление о Бронни Джеймсе

Известный спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс признался, что изменил мнение об атакующем защитнике «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе и сейчас не верит, что у него получится заиграть в НБА.

«Я просто не могу не сказать этого. Держался сколько мог, но я действительно не вижу Леброна Джеймса-младшего в качестве игрока НБА – ни сейчас, ни, возможно, когда-либо. Искренне надеюсь, что ошибаюсь на этот счёт, потому что Леброн и его жена проделали огромную работу по воспитанию этого молодого человека, и я болел за него с самого начала. Выступая на телевидении, я продолжал утверждать, что игра бок о бок с его отцом выявит в нём всё самое лучшее. Я утверждал, что он был рождён для этого, и Леброну это было нужно.

Но, по правде говоря, я видел от Бронни только одну яркую вспышку. Это было в четвёртой четверти Матча звёзд американских школьников – McDonald's, когда он забросил пару «трёшек» в клатче. С тех пор я практически ничего не видел от Бронни», — сказал Бэйлесс на канале The Skip Bayless Show в YouTube.

Стефен Карри обнялся с Бронни Джеймсом после предсезонной игры: