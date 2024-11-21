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«Это съедает меня заживо». Шакил О'Нил высказался насчёт величайшего игрока всех времён

«Это съедает меня заживо». Шакил О'Нил высказался насчёт величайшего игрока всех времён
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прославленный центровой Шакил О'Нил признался, что видит несправедливость в том, что его имя не слишком часто упоминается в дискуссиях о лучшем баскетболисте всех времён.

«Знаешь, что меня гложет? Тот факт, что моё имя не фигурирует в разговорах о величайшем игроке всех времён. Ты самый доминирующий «большой», но, когда говорят о величайшем игроке времён, тебя даже не упоминают. Это дрянь съедает меня заживо», — сказал Шакил на канале The Big Podcast with Shaq в YouTube.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.

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