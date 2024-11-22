«Партизан» победил «Црвену Звезду» в сербском дерби в Евролиге

Завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В столице Сербии Белграде встречались две команды из этого города – «Црвена Звезда» и «Партизан». Игра закончилась со счётом 89:77 (19:21, 26:18, 18:16, 26:22) в пользу «Партизана».

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий защитник Карлик Джонс. Он набрал 21 очко, а также сделал шесть подборов и отдал четыре результативные передачи. В составе «Црвены Звезды» лучшую результативность показал центровой Филип Петрушев. На его счету 20 очков, восемь подборов и две результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Партизан» примет греческий «Олимпиакос». Матч состоится 28 ноября и начнётся в 22:30 по московскому времени. «Црвена Звезда» в следующем туре на домашней площадке сыграет с «Баварией». Игра состоится 29 ноября и начнётся в 22:00 мск.

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