«Реал» победил «Альбу» в Евролиге

В Мадриде (Испания) завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Реал» принимал немецкий клуб «Альба». Игра закончилась со счётом 98:84 (23:22, 32:33, 24:13, 19:16) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал бывший форвард красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Своей команде он принёс 16 очков. Также на его счету два подбора и две результативные передачи. В составе «Альбы» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Габриэле Прочида. На его счету 18 очков, два подбора и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата «Реал» на выезде сыграет с «Барселоной». Матч пройдёт 28 ноября и начнётся в 22:45 мск. «Альба» в следующем туре примет «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра состоится 28 ноября и начнётся в 22:00 мск.