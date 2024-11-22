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«Реал» победил «Альбу» в Евролиге

«Реал» победил «Альбу» в Евролиге
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В Мадриде (Испания) завершился матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Реал» принимал немецкий клуб «Альба». Игра закончилась со счётом 98:84 (23:22, 32:33, 24:13, 19:16) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
98 : 84
Альба
Берлин, Германия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Самар, Дёррис, Рапикве, Уильямс

Самым результативным игроком в составе «Реала» стал бывший форвард красноярского «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Своей команде он принёс 16 очков. Также на его счету два подбора и две результативные передачи. В составе «Альбы» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Габриэле Прочида. На его счету 18 очков, два подбора и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата «Реал» на выезде сыграет с «Барселоной». Матч пройдёт 28 ноября и начнётся в 22:45 мск. «Альба» в следующем туре примет «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра состоится 28 ноября и начнётся в 22:00 мск.

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