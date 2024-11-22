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Рашад Маккантс назвал величайшего разыгрывающего НБА всех времён

Рашад Маккантс назвал величайшего разыгрывающего НБА всех времён
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рашад Маккантс высказал мнение, что 36-летний баскетболист «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук является величайшим разыгрывающим всех времён.

«Статистически он должен считаться величайшим разыгрывающим всех времён. Сколько раз Расселл Уэстбрук в среднем по итогам сезона набирал трипл-дабл? Он это делал четыре раза за время карьеры. Теперь у него в общей сложности 200 трипл-даблов. Его никто не сможет догнать. Если отталкиваться от статистики, то Расселл Уэстбрук – величайший разыгрывающий всех времён», — сказал Маккантс в подкасте Гилберта Аренаса.

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