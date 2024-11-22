Результаты игрового дня Евролиги 21 ноября, турнирная таблица
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В четверг, 21 ноября, состоялся игровой день 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 21 ноября:
«Анадолу Эфес» – «Париж» – 84:93;
«Монако» – АСВЕЛ – 103:92;
«Црвена Звезда» – «Партизан» – 77:89;
«Олимпиакос» – «Баскония» – 92:69;
«Олимпия» – «Маккаби» Тель-Авив – 98:86;
«Реал» Мадрид – «Альба» – 98:84.
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 93
Париж
Париж, Франция
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кратцер, Ло, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
103 : 92
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Корнели, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Кауди, Маледон, Ловернь, де Коло, Сако, Roberson, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
77 : 89
Партизан
Белград, Сербия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Митрович, Лазич, Калинич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Bosnjakovic, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Майк, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 69
Баскония
Витория, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Ндиайе, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
98 : 86
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич
Маккаби Т-А: Оар, Шайок, Ли, Менко, Соркин, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис, Габриэль, Деджулиус
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
21 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
98 : 84
Альба
Берлин, Германия
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Ибака, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Делов, Нуфер, Маттиссек, Шнайдер, Самар, Дёррис, Рапикве, Уильямс
Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
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