Результаты игрового дня Евролиги 21 ноября, турнирная таблица

В четверг, 21 ноября, состоялся игровой день 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности было проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 21 ноября:

«Анадолу Эфес» – «Париж» – 84:93;

«Монако» – АСВЕЛ – 103:92;

«Црвена Звезда» – «Партизан» – 77:89;

«Олимпиакос» – «Баскония» – 92:69;

«Олимпия» – «Маккаби» Тель-Авив – 98:86;

«Реал» Мадрид – «Альба» – 98:84.

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действовавшего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).