Президент США Байден уточнил, правильно ли он назвал команду действующих чемпионов НБА
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В данный момент «Бостон Селтикс» находится в Вашингтоне, готовясь к завтрашнему матчу в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс».
НБА — регулярный чемпионат
23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сегодня, 22 ноября, игроки «Бостона» побывали в Белом Доме на приёме, посвящённом их чемпионству по итогам плей-офф сезона-2023/2024.
Примечательно, что действующий президент Соединённых Штатов Америки (США) Джо Байден в своей речи уточнил, правильно ли произнёс название команды — «Селтикс». «Чемпионы НБА 2024 года — «Боллз»… Хотя вы ведь «Селтикс», верно?» — сказал Байден.
Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».
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