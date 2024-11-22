Президент США Байден уточнил, правильно ли он назвал команду действующих чемпионов НБА

В данный момент «Бостон Селтикс» находится в Вашингтоне, готовясь к завтрашнему матчу в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс».

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 23 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Уизардс Вашингтон Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Сегодня, 22 ноября, игроки «Бостона» побывали в Белом Доме на приёме, посвящённом их чемпионству по итогам плей-офф сезона-2023/2024.

Примечательно, что действующий президент Соединённых Штатов Америки (США) Джо Байден в своей речи уточнил, правильно ли произнёс название команды — «Селтикс». «Чемпионы НБА 2024 года — «Боллз»… Хотя вы ведь «Селтикс», верно?» — сказал Байден.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак».