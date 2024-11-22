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26 очков Энтони Эдвардса не помогли «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Торонто»

26 очков Энтони Эдвардса не помогли «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Торонто»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Торонто Рэпторс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева обыграли соперника со счётом 110:105.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Торонто Рэпторс: Барретт - 31, Буше - 22, Барнс - 17, Пёлтль - 15, Дик - 9, Могбо - 6, Уолтер - 6, Агбаджи - 4, Митчелл - 3, Баттл - 3, Темпл, Шомше, Шид
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 23, Макдэниелс - 22, Гобер - 13, Дивинченцо - 11, Александер-Уолкер - 6, Диллингэм - 2, Рид - 2, Никс, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Ар Джей Барретт, на счету которого 31 очко, семь подборов и три передачи. Форвард победителей Крис Буше набрал 22 очка и сделал четыре подбора.

В составе «Миннесоты» самым результативным игроком стал защитник Энтони Эдвардс, который оформил 26 очков, три подбора и две передачи.

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