26 очков Энтони Эдвардса не помогли «Миннесоте» избежать поражения в матче с «Торонто»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Торонто Рэпторс» и «Миннесота Тимбервулвз». Хозяева обыграли соперника со счётом 110:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Ар Джей Барретт, на счету которого 31 очко, семь подборов и три передачи. Форвард победителей Крис Буше набрал 22 очка и сделал четыре подбора.

В составе «Миннесоты» самым результативным игроком стал защитник Энтони Эдвардс, который оформил 26 очков, три подбора и две передачи.

Странное видео с участием бывшего игрока НБА: