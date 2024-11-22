Дабл-дабл Харрисона Барнса помог «Сан-Антонио» обыграть «Юту»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:118.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Лаури Маркканен, оформивший 27 очков, четыре подбора и две передачи.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным игроком стал лёгкий форвард «Сан-Антонио» Харрисон Барнс, на счету которого дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и одна передача. Защитник Стефон Касл набрал 18 очков и сделал три подбора и шесть передач.

Странное видео с участием бывшего игрока НБА: