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Дабл-дабл Харрисона Барнса помог «Сан-Антонио» обыграть «Юту»

Дабл-дабл Харрисона Барнса помог «Сан-Антонио» обыграть «Юту»
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Хозяева обыграли соперника со счётом 126:118.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 25, Касл - 18, Коллинс - 18, Шампани - 14, Пол - 13, Джонсон - 12, Бэсси - 11, Джонс - 11, Брэнэм - 3, Уэсли - 1, Сиссоко, Мамукелашвили
Юта Джаз: Маркканен - 27, Джордж - 19, Секстон - 18, Коллинс - 18, Сенсабо - 18, Джузэнг - 6, Кольер - 4, Юбэнкс - 4, Филиповски - 4, Уильямс, Миллз, Михайлюк

Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Лаури Маркканен, оформивший 27 очков, четыре подбора и две передачи.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным игроком стал лёгкий форвард «Сан-Антонио» Харрисон Барнс, на счету которого дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и одна передача. Защитник Стефон Касл набрал 18 очков и сделал три подбора и шесть передач.

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