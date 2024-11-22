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Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Орландо»

Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Орландо»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо Мэджик». Гости обыграли соперника со счётом 119:118.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Джеймс - 31, Кнехт - 17, Ривз - 9, Реддиш - 8, Расселл - 7, Кристи - 5, Колоко - 2, Винсент, Льюис, Хатимура, Траоре
Орландо Мэджик: Вагнер - 37, Саггс - 23, Вагнер - 19, Да Силва - 12, Харрис - 11, Битадзе - 7, Блэк - 4, Айзек - 2, Ховард - 2, Энтони - 2, Хьюстан, Джозеф

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 39 очков, девять подборов и две передачи. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 31 очко, 10 подборов и семь передач.

В составе «Орландо» самым результативным игроком стал защитник Франц Вагнер, который также записал на свой счёт дабл-дабл: 37 очков, шесть подборов, 11 передач и победное трёхочковое попадание. Таким образом, «Лейкерс» прервали свою шестиматчевую победную серию

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