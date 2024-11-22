Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» избежать поражения в матче с «Орландо»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Орландо Мэджик». Гости обыграли соперника со счётом 119:118.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 39 очков, девять подборов и две передачи. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 31 очко, 10 подборов и семь передач.

В составе «Орландо» самым результативным игроком стал защитник Франц Вагнер, который также записал на свой счёт дабл-дабл: 37 очков, шесть подборов, 11 передач и победное трёхочковое попадание. Таким образом, «Лейкерс» прервали свою шестиматчевую победную серию

Леброн Джеймс встретился с чемпионами МЛБ «Доджерс»: