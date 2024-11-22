Результаты игрового дня НБА 22 ноября, турнирная таблица

В ночь с 21 на 22 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 22 ноября:

«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 123:121 ОТ;

«Торонто Рэпторс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:105;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 126:118;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» — 118:119.

Лидером Западной конференции НБА является «Голден Стэйт Уорриорз», в активе которого 11 побед при трёх поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд Кавальерс» (16 побед — одно поражение).

Странное видео с участием бывшего игрока НБА: