Результаты игрового дня НБА 22 ноября, турнирная таблица
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В ночь с 21 на 22 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день. В общей сложности болельщики могли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Все результаты игрового дня НБА 22 ноября:
«Шарлотт Хорнетс» — «Детройт Пистонс» — 123:121 ОТ;
«Торонто Рэпторс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:105;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 126:118;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» — 118:119.
НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
123 : 121
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 38, Болл - 35, Мартин - 15, Уильямс - 12, Грин - 10, Салон - 7, Манн - 5, Диабате - 1, Мицич, Симпсон, Карри, Гибсон
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 26, Бисли - 16, Стюарт - 13, Айви - 11, Фонтеккио - 8, Мур - 7, Холланд - 6, Дюрен - 5, Хардуэй-младший - 2, Рид, Сассер
НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Торонто Рэпторс: Барретт - 31, Буше - 22, Барнс - 17, Пёлтль - 15, Дик - 9, Могбо - 6, Уолтер - 6, Агбаджи - 4, Митчелл - 3, Баттл - 3, Темпл, Шомше, Шид
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 23, Макдэниелс - 22, Гобер - 13, Дивинченцо - 11, Александер-Уолкер - 6, Диллингэм - 2, Рид - 2, Никс, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза
НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 25, Касл - 18, Коллинс - 18, Шампани - 14, Пол - 13, Джонсон - 12, Бэсси - 11, Джонс - 11, Брэнэм - 3, Уэсли - 1, Сиссоко, Мамукелашвили
Юта Джаз: Маркканен - 27, Джордж - 19, Секстон - 18, Коллинс - 18, Сенсабо - 18, Джузэнг - 6, Кольер - 4, Юбэнкс - 4, Филиповски - 4, Уильямс, Миллз, Михайлюк
НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Джеймс - 31, Кнехт - 17, Ривз - 9, Реддиш - 8, Расселл - 7, Кристи - 5, Колоко - 2, Винсент, Льюис, Хатимура, Траоре
Орландо Мэджик: Вагнер - 37, Саггс - 23, Вагнер - 19, Да Силва - 12, Харрис - 11, Битадзе - 7, Блэк - 4, Айзек - 2, Ховард - 2, Энтони - 2, Хьюстан, Джозеф
Лидером Западной конференции НБА является «Голден Стэйт Уорриорз», в активе которого 11 побед при трёх поражениях. На Востоке лидирует «Кливленд Кавальерс» (16 побед — одно поражение).
Странное видео с участием бывшего игрока НБА:
Комментарии
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