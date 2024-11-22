Евролига: расписание матчей 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в календаре регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 22 ноября:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Панатинаикос»;

22:30 мск — «Бавария» — «Барселона».

В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче». В активе турецкого клуба девять побед при двух поражениях. На втором месте располагается греческий «Олимпиакос», а на третьем — французский «Париж». У обоих в 11 матчах по восемь побед и три поражения.

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