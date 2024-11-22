Евролига: расписание матчей 22 ноября
Поделиться
Сегодня, 22 ноября, в календаре регулярного чемпионата Евролиги запланирован очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание Евролиги на 22 ноября:
21:00 мск — «Жальгирис» — «Панатинаикос»;
22:30 мск — «Бавария» — «Барселона».
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет турецкий «Фенербахче». В активе турецкого клуба девять побед при двух поражениях. На втором месте располагается греческий «Олимпиакос», а на третьем — французский «Париж». У обоих в 11 матчах по восемь побед и три поражения.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2024
-
09:20
-
09:06
-
09:03
-
06:36
-
06:13
-
02:29
-
01:07
-
00:48
-
00:44
-
00:16
- 21 ноября 2024
-
23:08
-
22:27
-
21:45
-
21:19
-
20:38
-
19:55
-
19:12
-
18:39
-
18:20
-
17:50
-
17:49
-
17:15
-
16:58
-
15:59
-
15:17
-
14:56
-
14:45
-
13:42
-
13:10
-
12:43
-
12:34
-
11:58
-
11:25
-
10:12
-
09:35