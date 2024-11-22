ESPN назвал топ-10 лучших трио в НБА на данный момент

Издание ESPN US представило 10 лучших трио команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент. Список возглавили игроки «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, Джейлен Браун и Деррик Уайт.
Топ-10 лучших трио в НБА по версии ESPN US:
1. Джейсон Тейтум, Джейлен Браун и Деррик Уайт («Бостон»);
2. Шей Гилджес-Александер, Джейлин Уильямс, Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»);
3. Никола Йокич, Джамал Маррей, Аарон Гордон («Денвер Наггетс»);
4. Лука Дончич, Кайри Ирвинг, Дерек Лайвли («Даллас Маверикс»);
5. Яннис Адетокунбо, Дэмьен Лиллард, Брук Лопес («Милуоки Бакс»);
6. Джоэл Эмбиид, Пол Джордж, Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»);
7. Джейлен Брансон, О Джи Ануноби, Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»);
8. Донован Митчелл, Дариус Гарлэнд, Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»);
9. Джа Морант, Десмонд Бейн, Джарен Джексон («Мемфис Гриззлиз»);
10. Энтони Дэвис, Джейден Макдэниелс, Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»).