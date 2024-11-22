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Андрей Ватутин отреагировал на уход из жизни заслуженного тренера России Юрия Панова

Андрей Ватутин отреагировал на уход из жизни заслуженного тренера России Юрия Панова
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на смерть заслуженного тренера Российской Федерации Юрия Панова. Прославленный специалист скончался на 85-м году жизни в Рязани. Легендарный игрок армейцев Сергей Панов — сын Юрия. Ватутин обратил внимание на вклад Панова-старшего в российский баскетбол в 90-е годы, отметив, что он работал в первую очередь за идею.

«Любое воспоминание — субъективно. Моё про Юрия Ивановича будет таковым вдвойне, потому что в 90-е, да и в начале этого столетия, мы крепко дружили с Сергеем Пановым, и я знал, что называется, всю семью изнутри. Юрий Иванович вовсе не был знаменитым на всю страну тренером. Он был такой подвижник, скромный труженик, который тихо, без помпы и громких интервью, терпеливо и честно делал своё дело. То, что в 90-е и последующие годы наш баскетбол не скончался совсем, не стал безжизненной формой, — заслуга именно таких тренеров-энтузиастов, которые вопреки всему, каждый день шли на работу и оставались верны своему делу. Болельщики часто любят вспоминать знаменитую команду ЦСКА, когда ребята, фактически не получая заплаты, бились в Евролиге с богатыми грандами. Так вот, «Рязань» Юрия Ивановича, конечно, «Реал» и «Олимпиакос» не обыгрывала и на всю страну и Европу не звенела, но в таких же условиях жизни «за идею, а не за деньги» продолжала играть и оставалась верна баскетболу. Без Юрия Ивановича это точно было бы невозможно.

Только потому, что Сергей Панов, лучший воспитанник своего отца, совершил свой знаменитый для нашего баскетбола проход в Афинах в полуфинале со сборной США, — уже значит, что жизнь свою в баскетболе Юрий Иванович прожил не зря. Светлая ему память», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

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