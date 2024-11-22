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«Больше никто». Рондо ответил, что отличает Леброна от любого игрока НБА

«Больше никто». Рондо ответил, что отличает Леброна от любого игрока НБА
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Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо вспомнил об опыте игры с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Рондо выступал в «Лейкерс» с 2018 по 2020 год. Вместе с «озёрниками» Рэджон выиграл свой второй титул в североамериканской лиге.

«Знаете, в то время я понимал свою роль. Мы оба альфы, но я знал свою роль. Осознавал, что это такое, и не хотел бить себя в грудь. У меня было мнение, которое он всегда уважал. Так что мы всегда относились друг к другу с пиететом.

Никто не заботится о своём теле так, как Леброн. Он, возможно, величайший игрок всех времён. Очень дисциплинирован. Он превзошёл всё, что удавалось среднестатистическим игрокам или даже некоторым великим игрокам НБА», — сказал Рондо в подкасте Дрэймонда Грина.

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