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«Один из лучших атакующих игроков в Америке». Аналитический портал — о Егоре Дёмине

«Один из лучших атакующих игроков в Америке». Аналитический портал — о Егоре Дёмине
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Аналитический портал CBB Vision поделился мнением о российском баскетболисте университета Бригама Янга (BYU) Егорё Дёмине, который выступает в студенческой американской лиге NCAA.

«Егор Дёмин, первокурсник университета Бригама Янга, был невероятным нападающим в своих первых четырёх играх за студенческую команду. Он во всех смыслах тащит на себе BYU. Ему нужно поработать над защитой, но он выглядит как верный выбор в топ-5 [драфта НБА] и один из лучших атакующих игроков в Америке», — написал аккаунт CBB Vision в социальной сети X (ранее Twitter).

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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