«Один из лучших атакующих игроков в Америке». Аналитический портал — о Егоре Дёмине

Аналитический портал CBB Vision поделился мнением о российском баскетболисте университета Бригама Янга (BYU) Егорё Дёмине, который выступает в студенческой американской лиге NCAA.

«Егор Дёмин, первокурсник университета Бригама Янга, был невероятным нападающим в своих первых четырёх играх за студенческую команду. Он во всех смыслах тащит на себе BYU. Ему нужно поработать над защитой, но он выглядит как верный выбор в топ-5 [драфта НБА] и один из лучших атакующих игроков в Америке», — написал аккаунт CBB Vision в социальной сети X (ранее Twitter).

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