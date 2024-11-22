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Названы планы Джей Джей Редика о будущем Далтона Кнехта в «Лейкерс»

Названы планы Джей Джей Редика о будущем Далтона Кнехта в «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик признался, что пока не принял окончательного решения относительно сохранения в стартовом составе лёгкого форварда Далтона Кнехта.

23-летний игрок получил место в старте после травмы японца Руи Хатимуры. О позиции Редика рассказал известный журналист Йован Буха.

«Джей Джей Редик сказал, что ещё не принял окончательного решения относительно того, останется ли Далтон Кнехт в стартовом составе на длительный срок.

При этом он уточнил, что ожидает, когда Руи Хатимура вернётся в стартовый состав, и тренерскому штабу придётся найти способы сохранять Кнехта на паркете и дальше», — написал Буха на своей странице в социальных сетях.

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