Обнародована бросковая карта Егора Дёмина в NCAA, показывающая любимые позиции россиянина

Известный аналитический портал CBB Analytics поделился продвинутой статистикой бросков российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

Фото: https://x.com/CBBAnalytics

Исходя из данных материала, можно увидеть, что Егор чаще всего отдаёт предпочтение броскам из-за дуги и вблизи кольца. Со средней дистанции 18-летний баскетболист бросил по кольцу лишь дважды, ни разу не попав в цель.Всего Дёмин реализовал 26 бросков из 41 — 63,4%.

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