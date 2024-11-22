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Обнародована бросковая карта Егора Дёмина в NCAA, показывающая любимые позиции россиянина

Обнародована бросковая карта Егора Дёмина в NCAA, показывающая любимые позиции россиянина
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Известный аналитический портал CBB Analytics поделился продвинутой статистикой бросков российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего в студенческой американской лиге NCAA за университет Бригама Янга (BYU).

Фото: https://x.com/CBBAnalytics

Исходя из данных материала, можно увидеть, что Егор чаще всего отдаёт предпочтение броскам из-за дуги и вблизи кольца. Со средней дистанции 18-летний баскетболист бросил по кольцу лишь дважды, ни разу не попав в цель.Всего Дёмин реализовал 26 бросков из 41 — 63,4%.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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