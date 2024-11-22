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Аналитик драфта заявил, что Егор Дёмин может стать главной звездой клуба НБА

Аналитик драфта заявил, что Егор Дёмин может стать главной звездой клуба НБА
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Аналитик драфта Национальной баскетбольной ассоциации Мэтт Бэбкок рассказал, что российский игрок Егор Дёмин может стать франчайз-игроком одного из клубов НБА.

«По-моему, это будет очень, очень хороший драфт. Понимаю, что ещё рано так говорить, но ставлю Егора в топ-5 [драфта НБА]. Да, он обладает потенциалом стать игроком Матча всех звёзд. У него есть шанс стать великолепным баскетболистом, но для него много вещей должны сложиться правильным образом.

Однако я правда считаю, что у него есть потенциал стать франчайз-игроком (главной звездой клуба НБА, вокруг которого строится команда. — Прим. «Чемпионата»). Я не говорю об этом легкомысленно», — сказал Мэтт Бэбкок в подкасте The Field of 68 Podcast Network в YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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