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Джей Джей Редик назвал необычный способ, помогающий ему бороться с негативом

Джей Джей Редик назвал необычный способ, помогающий ему бороться с негативом
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, что помогает ему бороться с негативными эмоциями.

«Я иду в очень тёмное место, в буквальном смысле этого слова. Это подвал. Выключаю свет и начинаю смотреть видео. Да, вот такая у меня терапия», — сказал Редик на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес» встречался с «Орландо Мэджик» и уступил в упорнейшей борьбе со счётом 118:119.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе «озёрников» 10 побед и пять поражений.

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