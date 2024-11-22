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Спортивный сайт — о Егоре Дёмине: вы не можете его остановить, он входит в пятёрку лучших

Спортивный сайт — о Егоре Дёмине: вы не можете его остановить, он входит в пятёрку лучших
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Спортивный фанатский сайт Lawless Republic, посвящённый различным спортивным программам университета Бригама Янга (BYU), поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который играет в студенческой американской лиге NCAA.

«Суть в следующем: вы не можете его остановить, вы можете только надеяться сдержать его. Неудивительно, что после всего четырёх игр он уже входит в пятёрку лучших в своём классе на драфте НБА. Его имя близко с Купером Флэггом, Эйсом Бэйли и Диланом Харпером», – говорится в материале Lawless Republic.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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