Спортивный сайт — о Егоре Дёмине: вы не можете его остановить, он входит в пятёрку лучших

Спортивный фанатский сайт Lawless Republic, посвящённый различным спортивным программам университета Бригама Янга (BYU), поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который играет в студенческой американской лиге NCAA.

«Суть в следующем: вы не можете его остановить, вы можете только надеяться сдержать его. Неудивительно, что после всего четырёх игр он уже входит в пятёрку лучших в своём классе на драфте НБА. Его имя близко с Купером Флэггом, Эйсом Бэйли и Диланом Харпером», – говорится в материале Lawless Republic.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.