Франц Вагнер высказался о своей «трёшке», принёсшей «Мэджик» победу над «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер прокомментировал свой победный трёхочковый бросок, который он совершил на последних секундах в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:118).

«Я действительно много работаю подобными трёхочковыми бросками. Как раз ради таких моментов много пашешь на тренировках», — сказал Вагнер на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции с результатом 10-5, тогда как «Орландо» располагается на четвёртой позиции в Восточной конференции с показателем 10-7.