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Франц Вагнер высказался о своей «трёшке», принёсшей «Мэджик» победу над «Лейкерс»

Франц Вагнер высказался о своей «трёшке», принёсшей «Мэджик» победу над «Лейкерс»
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Лёгкий форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер прокомментировал свой победный трёхочковый бросок, который он совершил на последних секундах в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:118).

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Джеймс - 31, Кнехт - 17, Ривз - 9, Реддиш - 8, Расселл - 7, Кристи - 5, Колоко - 2, Винсент, Льюис, Хатимура, Траоре
Орландо Мэджик: Вагнер - 37, Саггс - 23, Вагнер - 19, Да Силва - 12, Харрис - 11, Битадзе - 7, Блэк - 4, Айзек - 2, Ховард - 2, Энтони - 2, Хьюстан, Джозеф

«Я действительно много работаю подобными трёхочковыми бросками. Как раз ради таких моментов много пашешь на тренировках», — сказал Вагнер на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции с результатом 10-5, тогда как «Орландо» располагается на четвёртой позиции в Восточной конференции с показателем 10-7.

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