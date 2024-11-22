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Харден раскрыл совет Коби Брайанта, благодаря которому он заработал $ 20,5 млн

Харден раскрыл совет Коби Брайанта, благодаря которому он заработал $ 20,5 млн
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден во время выступления на канале Earn Your Leisure в YouTube рассказал о ценном совете, который дал ему легендарный игрок НБА Коби Брайант. По словам Хардена, Коби убедил его инвестировать $ 500 тыс. в компанию BodyArmor на раннем этапе её существования.

Спустя семь-восемь лет после того, как компания была продана Coca-Cola за $ 5,6 млрд в 2021 году, эта инвестиция принесла Джеймсу $ 20,5 млн. Таким образом, Харден заработал впечатляющие 4000% прибыли.

Что касается самого Коби, то его вложение в размере $ 6 млн в BodyArmor превратилось в $ 400 млн, которые после трагической гибели баскетболиста перешли к его наследникам.

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