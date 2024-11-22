Энтони Дэвис высказался о своих промахах в концовке проигранного матча с «Орландо»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик» (118:119). При счёте 118:116 в пользу своей команды Дэвис смазал два штрафных броска, после чего лёгкий форвард соперников Франц Вагнер реализовал «трёшку», установив окончательный счёт.

«Любое поражение расстраивает. Особенно меня разочаровывает тот факт, что я промахнулся с линии штрафных бросков», — сказал Дэвис во время общения с прессой.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 10 побед и пять поражений.

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