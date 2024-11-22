Президент США Джо Байден признался в любви к действующим чемпионам НБА

Президент США Джо Байден рассказал, что связывает его и действующих чемпионов НБА «Бостон Селтикс», которые пришли на чествования в честь победы в чемпионате в Белый дом.

«Вы все можете этого не знать, но моё имя в Секретной службе США — «кельт». Серьёзно, потому что я ирландец. Все, кто стоит за мной, в душе ирландцы. Я испытываю особую гордость за этот трофей для старых ирландских «кельтов». Всем вам мои поздравления.

Вы все знаете, что сказал великий Ред Ауэрбах. Он заявил, что «Селтикс» — это не просто баскетбольная команда, это образ жизни. Это образ жизни! Страсть, преданность, командный дух, полное сердце, отвага и вера. Мы видим это в вас, в группе владельцев, в руководстве, в тренерах, в главном в тренере Джо [Маззулле]», – приводит слова Байдена Sports Illustrated.

Отметим, в своей речи Байден уточнил, правильно ли произнёс название команды — «Селтикс». «Чемпионы НБА 2024 года — «Боллз»… Хотя вы ведь «Селтикс», верно?» — сказал Байден.