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Семь действующих чемпионов Африки сыграют с Россией. Названы составы Туниса и Ливии

Семь действующих чемпионов Африки сыграют с Россией. Названы составы Туниса и Ливии
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Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) назвала составы сборных Туниса и Ливии на предстоящие матчи с национальной командой России. Сборные встретятся на международном товарищеском турнире «Кубок Дружбы. Россия — Африка». Соревнования пройдут с 22 по 24 ноября в Москве.

Для участия в турнире в составе сборной Туниса прибыли семь действующих чемпионов Африки. 10 игроков из 12 в феврале этого года выступали в первом круге квалификации Афробаскета-2025.

Состав сборной Туниса: Омар Абада, Зиед Ченнуфи, Ашреф Ганнуни, Оуссама Марнауи, Билель Джазири, Джавхар Джавади, Мохтар Гьяза, Макрам Бен Ромдан, Вассеф Метхнани, Фирас Лахиани, Ахмед Аддами и Радуан Слиман.

Состав сборной Ливии: Мохамед Мансур, Анис Эльмансури, Али Мохамед, Насейм Бадруш, Адрис Зеев, Софиан Хамад, Мохамед Сади, Абдулджадер Резг, Ваджи Даво, Гайт Альмагхриби, Али Археемах и Мохамед Бузгайя.

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