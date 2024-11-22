«Это нечто». Главный тренер «Торонто» назвал игрока НБА, который «превращается» в Джордана

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович ответил на вопрос по поводу атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА между их командами (110:105) Эдвардс набрал 26 очков, сделал три подбора и две результативные передачи.

«Что делать с Эдвардсом, который превратился в Стефена Карри? Он не превратился в Стефа Карри. Думаю, он постепенно превращается в Майкла Джордана. Эм Джей был моим кумиром и лучшим баскетболистом, за игрой которого я наблюдал. И мне кажется, что Энтони Эдвардс — это наиболее близкий к Майклу Джордану игрок, которого я когда-либо видел. Это выражается в том, как он двигается на площадке, насколько он конкурентоспособен. Этот парень — нечто особенное, и я испытываю к нему огромное уважение», — приводит слова Раяковича журналист Джош Левенберг на своей странице в социальных сетях.

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