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«Это нечто». Главный тренер «Торонто» назвал игрока НБА, который «превращается» в Джордана

«Это нечто». Главный тренер «Торонто» назвал игрока НБА, который «превращается» в Джордана
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Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович ответил на вопрос по поводу атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА между их командами (110:105) Эдвардс набрал 26 очков, сделал три подбора и две результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
110 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Торонто Рэпторс: Барретт - 31, Буше - 22, Барнс - 17, Пёлтль - 15, Дик - 9, Могбо - 6, Уолтер - 6, Агбаджи - 4, Митчелл - 3, Баттл - 3, Темпл, Шомше, Шид
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 23, Макдэниелс - 22, Гобер - 13, Дивинченцо - 11, Александер-Уолкер - 6, Диллингэм - 2, Рид - 2, Никс, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза

«Что делать с Эдвардсом, который превратился в Стефена Карри? Он не превратился в Стефа Карри. Думаю, он постепенно превращается в Майкла Джордана. Эм Джей был моим кумиром и лучшим баскетболистом, за игрой которого я наблюдал. И мне кажется, что Энтони Эдвардс — это наиболее близкий к Майклу Джордану игрок, которого я когда-либо видел. Это выражается в том, как он двигается на площадке, насколько он конкурентоспособен. Этот парень — нечто особенное, и я испытываю к нему огромное уважение», — приводит слова Раяковича журналист Джош Левенберг на своей странице в социальных сетях.

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