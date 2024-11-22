Названа актуальная цена на аукционе маек Леброна и Бронни с их общей дебютной игры в НБА

Майки, в которых Леброн Джеймс и Бронни Джеймс сыграли в первом в истории НБА матче дуэта отца и сына, будут проданы на аукционе Sotheby’s. 39-летний лёгкий форвард и 20-летний атакующий защитник впервые сыграли вместе в Национальной баскетбольной ассоциации 22 октября в регулярном чемпионате с клубом «Миннесота Тимбервулвз». «Озёрники» тогда победили со счётом 110:103. Леброн в той встрече набрал 16 очков, а Бронни очками не отметился.

К настоящему моменту было подано 34 заявки, а предложенная за джерси цена достигла $ 70 тыс.

Фото: sothebys.com

Примечательно, что майка, в которой Джеймс-младший дебютировал в Летней лиге НБА, была продана на аукционе Sotheby's в сентябре за $ 38 400.

Супруга Леброна Джеймса играет за сына в NBA 2K: