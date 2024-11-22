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Названа актуальная цена на аукционе маек Леброна и Бронни с их общей дебютной игры в НБА

Названа актуальная цена на аукционе маек Леброна и Бронни с их общей дебютной игры в НБА
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Майки, в которых Леброн Джеймс и Бронни Джеймс сыграли в первом в истории НБА матче дуэта отца и сына, будут проданы на аукционе Sotheby’s. 39-летний лёгкий форвард и 20-летний атакующий защитник впервые сыграли вместе в Национальной баскетбольной ассоциации 22 октября в регулярном чемпионате с клубом «Миннесота Тимбервулвз». «Озёрники» тогда победили со счётом 110:103. Леброн в той встрече набрал 16 очков, а Бронни очками не отметился.

НБА — регулярный чемпионат
23 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 36, Хатимура - 18, Джеймс - 16, Ривз - 12, Хэйс - 10, Расселл - 9, Кнехт - 5, Винсент - 2, Кристи - 2, Худ-Скифино, Реддиш, Джеймс, Льюис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Рэндл - 16, Александер-Уолкер - 14, Гобер - 13, Рид - 12, Дивинченцо - 10, Макдэниелс - 6, Конли - 5, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Миллер, Дозьер, Гарза

К настоящему моменту было подано 34 заявки, а предложенная за джерси цена достигла $ 70 тыс.

Фото: sothebys.com

Примечательно, что майка, в которой Джеймс-младший дебютировал в Летней лиге НБА, была продана на аукционе Sotheby's в сентябре за $ 38 400.

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