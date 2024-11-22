Корстин: у Единой лиги есть концепция, которая сделает предстоящий Матч звёзд незабываемым

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что концепция предстоящего Матча звёзд будет незабываемой.

«Матч звёзд пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» 16 февраля 2025 года. Рекомендуем приобретать билеты заранее – лига по традиции ожидает аншлаг, как и на предыдущих Матчах звёзд. У нас уже есть интересная концепция, которая, уверена, понравится многим болельщикам и сделает предстоящий Матч звёзд незабываемым», — приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги.

Напомним, на данный момент лидером регулярного чемпионата Единой лиги является московский ЦСКА. Армейцы победили в 14 из 15 матчах.