Спортивный врач рассказал, какую сумму тратит Леброн Джеймс на стволовую терапию

Доктор Венкатеш Мовва, эксперт по терапии стволовыми клетками, заявил, что четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс из команды «Лос-Анджелес Лейкерс», как и многие другие спортсмены, поддерживает свою форму стволовой терапией и тратит на это минимум $ 2 млн.

Стволовая терапия — это метод лечения болезней и восстановления (регенерации) с применением так называемых стволовых клеток, то есть незрелых клеток-предшественников всех тканей человеческого организма.

«Преимущество, например, хранения ваших клеток в том, что у вас есть, к примеру, повреждение крестообразной связки… мне не нужно снова аспирировать костный мозг, всё, что вам нужно сделать, это прийти, просто сделать инъекцию и идти дальше. В этом удобство.

На самом деле вы можете размножать клетки, так что вместо одного сустава они могут прийти и сделать четыре-пять суставов. Это похоже на преображение стволовых клеток», — сказал Венкатеш. Говоря о Джеймсе, врач заявил, что он тратит не менее $ 2 млн в год на восстановительное лечение. Секрет долговечности организма Леброна, по его словам, заключается в использовании Джеймсом стволовой терапии», — говорится в статье издания The Sports Rush.