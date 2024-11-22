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Д'Анджело Расселл заинтересован в том, чтобы играть на ОИ-2028 в составе сборной Литвы

Д'Анджело Расселл заинтересован в том, чтобы играть на ОИ-2028 в составе сборной Литвы
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Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл заинтересован в том, чтобы представлять Литву на международных соревнованиях. Об этом сообщает портал Basket News.

Расселл может получить литовское гражданство, так как его девушка Лаура Иванюкас, от которой у него двое детей, является гражданкой Литвы. Поэтому если они заключат брак, то у Д'Анджело появится возможность получения литовского паспорта. Кроме того, портал сообщает, что президент страны Гитанас Науседа был уведомлён о желании американского игрока выступать в национальной сборной.

«Администрация президента знает об игроке и его связи с Литвой, но официальные процедуры получения гражданства ещё не начались», — приводит слова представителя администрации президента портал Basket News.

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