Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» подписал контракт с Jordan Brand

26-летний американский звёздный баскетболист, который выступает в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс», Трей Янг подписал контракт с Jordan Brand.

Air Jordan — именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана, также известный как Jordans.

«Трей Янг официально подписывает контракт с Jordan Brand по сообщениям журналиста Ника Де Паула. Трея видели в кроссовках Jordan и Anta во время его недолгого пребывания в роли свободного агента без контракта с брендами», — сообщило издание Clutch Points.

До этого у Трея был контракт с adidas, но продлевать его обе стороны не стали.

Янг был выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под общим пятым номером клубом «Даллас Маверикс», после чего сразу же обменян на Луку Дончича, которого забрала «Атланта».