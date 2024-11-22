Джеймс Харден: моя карьера в «Бруклин Нетс» оказалась не настолько успешной, как я хотел

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден заявил, что его пребывание в «Бруклин Нетс» не оправдало его ожиданий.

«Моё время в Нью-Йорке прошло не лучшим образом. Дело было не только в баскетболе — ещё и в коронавирусе. У меня не было возможности познакомиться с нужными людьми. Когда я общаюсь с кем-то лично, то стараюсь установить контакт — без всякой агрессии, просто из-за своего характера.

Не считаю, что моя карьера в Нью-Йорке оказалась настолько успешной, как я хотел. Сейчас, вернувшись домой в Лос-Анджелес, я чувствую, что должен приложить вдвойне больше усилий и использовать этот шанс по максимуму», — приводит слова Хардена портал Hoopshype.