«Эти парни разрушили Лос-Анджелес». Экс-игрок НБА — о победе «Орландо» над «Лейкерс»

36-летний американский бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс прокомментировал победу клуба «Орландо Мэджик» над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:118 в ночь на 22 ноября.

«Я уверен, что эти парни из «Орландо Мэджик» разрушили город Лос-Анджелес прошлой ночью», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

В сезоне-2024/2025 баскетболисты «Мэджик» провели 17 игр, одержав победы в 10 играх. На старте сезона «Орландо» обладали серией из пяти поражений, которую перечеркнули шестью победами кряду позже, благодаря чему занимают четвёртое место в Восточной конференции.