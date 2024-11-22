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«Эти парни разрушили Лос-Анджелес». Экс-игрок НБА — о победе «Орландо» над «Лейкерс»

«Эти парни разрушили Лос-Анджелес». Экс-игрок НБА — о победе «Орландо» над «Лейкерс»
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36-летний американский бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс прокомментировал победу клуба «Орландо Мэджик» над «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 119:118 в ночь на 22 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Джеймс - 31, Кнехт - 17, Ривз - 9, Реддиш - 8, Расселл - 7, Кристи - 5, Колоко - 2, Винсент, Льюис, Хатимура, Траоре
Орландо Мэджик: Вагнер - 37, Саггс - 23, Вагнер - 19, Да Силва - 12, Харрис - 11, Битадзе - 7, Блэк - 4, Айзек - 2, Ховард - 2, Энтони - 2, Хьюстан, Джозеф

«Я уверен, что эти парни из «Орландо Мэджик» разрушили город Лос-Анджелес прошлой ночью», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

В сезоне-2024/2025 баскетболисты «Мэджик» провели 17 игр, одержав победы в 10 играх. На старте сезона «Орландо» обладали серией из пяти поражений, которую перечеркнули шестью победами кряду позже, благодаря чему занимают четвёртое место в Восточной конференции.

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