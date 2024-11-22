В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025. Леброн не в топ-5

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP на 22 ноября 2024 года:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
3. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
5. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
7. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
9. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
10. ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз»).
Команда Йокича «Наггетс» занимает пятое место в Западной конференции, одержав в 13 матчах восемь побед. Йокич принял участие в 10 играх, набирая в среднем 29,7 очка, 13,7 подбора и 11,7 передачи за встречу. В последних матчах Йокич не принимал участия из-за семейных обстоятельств.