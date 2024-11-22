Бывший игрок НБА — о форварде «Мэджик»: он идёт на свой первый Матч звёзд

36-летний американский бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс комплиментарно оценил игру 23-летнего немецкого форварда Франца Вагнера из команды «Орландо Мэджик».

«Франц Вагнер на пути к своему первому уикенду Матча звёзд НБА. Он прекрасен в передачах, под кольцом, в среднем и дальнем броске. Даже самый отвратительный бросок может превратить в хороший, что показал в концовке с «Лос-Анджелес Лейкерс», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

Минувшей ночью Вагнер набрал 37 очков, сделал шесть подборов и 11 передач, его дальнее попадание из-за трёхочковой дуги в концовке матча принесло «Орландо» победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».