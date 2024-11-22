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Бывший игрок НБА — о форварде «Мэджик»: он идёт на свой первый Матч звёзд

Бывший игрок НБА — о форварде «Мэджик»: он идёт на свой первый Матч звёзд
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36-летний американский бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс комплиментарно оценил игру 23-летнего немецкого форварда Франца Вагнера из команды «Орландо Мэджик».

«Франц Вагнер на пути к своему первому уикенду Матча звёзд НБА. Он прекрасен в передачах, под кольцом, в среднем и дальнем броске. Даже самый отвратительный бросок может превратить в хороший, что показал в концовке с «Лос-Анджелес Лейкерс», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

Минувшей ночью Вагнер набрал 37 очков, сделал шесть подборов и 11 передач, его дальнее попадание из-за трёхочковой дуги в концовке матча принесло «Орландо» победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 119
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 39, Джеймс - 31, Кнехт - 17, Ривз - 9, Реддиш - 8, Расселл - 7, Кристи - 5, Колоко - 2, Винсент, Льюис, Хатимура, Траоре
Орландо Мэджик: Вагнер - 37, Саггс - 23, Вагнер - 19, Да Силва - 12, Харрис - 11, Битадзе - 7, Блэк - 4, Айзек - 2, Ховард - 2, Энтони - 2, Хьюстан, Джозеф
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