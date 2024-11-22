Эй Смит объяснил, почему Никола Йокич не может входить в топ-5 величайших игроков НБА

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит объяснил, почему сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не может входить в топ-5 величайших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«[Йокич] не может даже перепрыгнуть бордюр, а когда мы говорим о баскетболистах, первое слово, которое приходит на ум, — это атлетизм», — приводит слова Эй Смита портал The Cold Wire.

Напомним, в последнем матче, который состоялся в Денвере 11 ноября, «Наггетс» разделили площадку с «Даллас Маверикс». Игра завершилась со счётом 122:120 в пользу хозяев. Йокич в ходе матча набрал 37 очков.