Чемпион НБА назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории лиги

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории НБА.
Топ-5 самых доминирующих игроков по версии Перкинса:
1. Шакил О'Нил.
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Майкл Джордан.
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
Многие зрители и поклонники раскритиковали Перкинса за отсутствие в списке легендарных Билла Расселла и Уилта Чемберлена. Также их удивил выбор Стефена Карри, поскольку под словом «доминирующий» многие предполагают игроков, полагающихся на физическое превосходство и габариты, а Карри известен своими способностями снайпера.