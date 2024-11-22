Чемпион НБА назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории лиги

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории НБА.

Топ-5 самых доминирующих игроков по версии Перкинса:

1. Шакил О'Нил.

2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

4. Майкл Джордан.

5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Многие зрители и поклонники раскритиковали Перкинса за отсутствие в списке легендарных Билла Расселла и Уилта Чемберлена. Также их удивил выбор Стефена Карри, поскольку под словом «доминирующий» многие предполагают игроков, полагающихся на физическое превосходство и габариты, а Карри известен своими способностями снайпера.