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Чемпион НБА назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории лиги

Чемпион НБА назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории лиги
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории НБА.

Топ-5 самых доминирующих игроков по версии Перкинса:

1. Шакил О'Нил.
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Майкл Джордан.
5. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Многие зрители и поклонники раскритиковали Перкинса за отсутствие в списке легендарных Билла Расселла и Уилта Чемберлена. Также их удивил выбор Стефена Карри, поскольку под словом «доминирующий» многие предполагают игроков, полагающихся на физическое превосходство и габариты, а Карри известен своими способностями снайпера.

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