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Харден: если бы мы с Дюрантом и Уэстбруком остались в «Тандер», то принесли бы два титула

Харден: если бы мы с Дюрантом и Уэстбруком остались в «Тандер», то принесли бы два титула
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден высказался о потенциале команды «Оклахома-Сити Тандер», если бы в составе остался он, Расселл Уэстбрук и Кевин Дюрант.

«Если бы мы остались в „Оклахома-Сити Тандер“, а не развалились из-за $ 4 млн, то мы бы выиграли минимум два титула», — приводит слова Хардена портал Hoopshype.

Напомним, Харден, Уэстбрук и Дюрант выступали вместе в «Тандер» с 2009 по 2012 год.

В последней игре, которая состоялась 21 ноября в Инглвуде, «Лос-Анджелес Клипперс» разделили площадку с «Орландо Мэджик». Матч завершился победой калифорнийского клуба со счётом 104:93.

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