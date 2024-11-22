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Россия в овертайме победила сборную Туниса в первом матче Кубка Дружбы

Россия в овертайме победила сборную Туниса в первом матче Кубка Дружбы
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22 ноября в Москве на стадионе «Баскет Холл» завершился открывающий матч турнира «Кубок Дружбы. Россия – Африка» между сборными России и Туниса. Подопечные Зорана Лукича одержали победу над Тунисом со счётом 81:73 (13:15; 20:13; 16:21; 18:18; ОТ 14:6)

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами

Лучшим игроком в составе российской сборной стал Антон Астапкович, набравший по ходу матча 19 очков, сделавший пять подборов и семь передач. Дабл-дабл в игре оформил Александр Ганькевич, записавший себе на счёт 13 очков, 15 подборов и две передачи. 11 очков набрал Андрей Лопатин, а 10 забросил Андрей Мартюк.

Фото: РФБ

В составе Туниса отличился Ферас Лахени, набравший в игре 19 очков, сделавший семь подборов и одну передачу.

Всего в турнире принимают участие три команды — сборные России, Туниса и Ливии. Тунис является победителем двух последних Афробаскетов, которые прошли в 2017 и 2021 годах. Причём в финальных турнирах он выиграл 12 матчей из 12. К слову, в мире он сейчас находится на 37-й строчке рейтинга, опережая такие далеко не последние европейские сборные, как Бельгия, Босния и Герцеговина, Израиль и Венгрия.

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