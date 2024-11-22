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Наталия Цайзер — о матче России и Туниса: такие игры влюбляют в баскетбол

Наталия Цайзер — о матче России и Туниса: такие игры влюбляют в баскетбол
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Председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер прокомментировала игру в рамках Кубка Дружбы между национальными командами России и Туниса.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами

— Как вам атмосфера?
— Слушайте, это был потрясающий матч, потрясающая атмосфера, настоящий баскетбол. Как, собственно, мы и желали. Очень благодарные болельщики России и, собственно, Туниса. Я думаю, что все получили колоссальное удовольствие.

— Какой Вам запомнился игрок или момент в игре?
— Вы знаете, момент в игре, когда счёт идёт почти на равных и ты понимаешь, что в последние секунды и минуты всё может измениться и в какую сторону… понятно, что болеешь за свою команду, но прекрасно понимаешь, с какой самоотдачей люди играют и показывают настоящий, настоящий спорт.

— По вашему мнению, такие матчи могут привлечь ещё больше болельщиков и влюблять в баскетбол?
— Конечно, конечно, я могу сказать, что я, наверное, относительно недавно интересуюсь баскетболом. И теперь я точно болельщик. Даже люди, которые видели меня со стороны, говорили: «Что? А ты, оказывается, заядлая болельщица!» И мне крайне приятно, потому что действительно это потрясающий спорт, сильный, волевой. При этом крайнее взаимопонимание и дружелюбие. Они вот прям присутствуют. Этот дух царил сегодня на паркете.

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