Наталия Цайзер — о матче России и Туниса: такие игры влюбляют в баскетбол

Председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер прокомментировала игру в рамках Кубка Дружбы между национальными командами России и Туниса.

— Как вам атмосфера?

— Слушайте, это был потрясающий матч, потрясающая атмосфера, настоящий баскетбол. Как, собственно, мы и желали. Очень благодарные болельщики России и, собственно, Туниса. Я думаю, что все получили колоссальное удовольствие.

— Какой Вам запомнился игрок или момент в игре?

— Вы знаете, момент в игре, когда счёт идёт почти на равных и ты понимаешь, что в последние секунды и минуты всё может измениться и в какую сторону… понятно, что болеешь за свою команду, но прекрасно понимаешь, с какой самоотдачей люди играют и показывают настоящий, настоящий спорт.

— По вашему мнению, такие матчи могут привлечь ещё больше болельщиков и влюблять в баскетбол?

— Конечно, конечно, я могу сказать, что я, наверное, относительно недавно интересуюсь баскетболом. И теперь я точно болельщик. Даже люди, которые видели меня со стороны, говорили: «Что? А ты, оказывается, заядлая болельщица!» И мне крайне приятно, потому что действительно это потрясающий спорт, сильный, волевой. При этом крайнее взаимопонимание и дружелюбие. Они вот прям присутствуют. Этот дух царил сегодня на паркете.