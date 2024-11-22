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Кириленко — об игре Россия — Тунис: сами придумали себе сложности, но героически победили

Кириленко — об игре Россия — Тунис: сами придумали себе сложности, но героически победили
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Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мыслями об игре между сборной России и сборной Туниса. Матч завершился со счётом 81:73 в пользу российской команды.

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22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами

«Мне кажется, что и ожидания, и реальность очень совпали. Это именно то, что нам нужно было, потому что нам хотелось увидеть сборную в боевом составе, когда играешь с соперником, который с тобой находится на равных.

Действительно, сегодня вся ситуация игровая при всех минусах игры именно баскетбольной, потому что отрезок был один, я такого более ужасного не видел периода для нашей команды. Но мы любим придумывать себе трудности, потом их преодолевать. Мне кажется, сегодняшняя игра — это такой прекрасный индикатор вот этой поговорки, потому что мы придумали сами себе сложности и в конце героически выбрались в овертайм и победили в нём.

Но хочется поздравить и сборную Туниса. Молодцы, очень солидная игра, очень опытная команда. Видно, что они используют фолы, используют любые моменты, где можно показать, что есть нарушения. Очень сложно с такими командами играть, поскольку они используют такие разные уловки.

Но, с другой стороны, я говорю, что для нас сейчас очень большая роскошь иметь спарринг-партнёра, который нам подходит, приезжает, и мы имеем возможность сыграть в такую игру», — сказал Кириленко после игры.

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