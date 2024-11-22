Президент РФБ Андрей Кириленко назвал одну из главных слабостей сборной России, которую он выделил по итогам матча со сборной Туниса. Игра завершилась со счётом 81:73 в пользу российской команды.

«Я поймал сегодня себя на мысли, что у нас все ребята несомненно талантливые, бегущие, лёгкие и трудолюбивые, но все они играют будто вторым номером. Когда я говорю «вторым номером», то не имею в виду позицию. Они будто бы отдают инициативу.

Вот мне кажется, нам не хватает, прям явно не хватает человека, который бы прям вот забрал мяч, сказал, что сегодня он будет с мячом и поведёт за собой команду. Это прям явно ощущается. К примеру, Саша Щербенёв в конце взял на себя инициативу и просто стал активнее. Совсем по другому всё выглядело. Вот этого явно не хватает. И, конечно же, я думаю, у Зорана будет очень большая задача, чтобы найти такого лидера, который бы всю игру мог на себе тащить или на него можно было рассчитывать.

Мне хотелось бы увидеть постоянную агрессию какого-то игрока, который всю игру прям вот схватил мяч, он за собой ведёт, старается, проходит там, и чувствуется эта энергия. Ну что делать? На сегодняшний день, наверное, это наша слабость и над ней нужно работать, нужно её нейтрализовать», — сказал Кириленко после игры.