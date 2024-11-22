Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Цайзер комплиментарно отозвалась о болельщиках на матче Россия — Тунис

Цайзер комплиментарно отозвалась о болельщиках на матче Россия — Тунис
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер комплиментарно отозвалась о поддержке болельщиков во время матча сборных России и Туниса.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами

«Ну, во-первых, всегда, видимо, так, что на матч люди подтягиваются уже после начала игры. Разные бывают ситуации, и транспортные, и прочие. Поэтому, я так понимаю, мы получили практически максимум зрителей уже в середине игры. В остальном, конечно, действительно, это то, что должно влюблять в баскетбол.

И, наверное, такой матч в рамках российско-африканского общественного форума, вот этот самый диалог гражданских обществ России, Африки был необходим. Игра Россия — Тунис показала себя во всей красе, что все в едином порыве болеют за свои команды и, в общем, вообще болеют за баскетбол», — приводит слова Цайзер корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.

Материалы по теме
Кириленко — об игре Россия — Тунис: сами придумали себе сложности, но героически победили
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android