Цайзер комплиментарно отозвалась о болельщиках на матче Россия — Тунис

Председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер комплиментарно отозвалась о поддержке болельщиков во время матча сборных России и Туниса.

«Ну, во-первых, всегда, видимо, так, что на матч люди подтягиваются уже после начала игры. Разные бывают ситуации, и транспортные, и прочие. Поэтому, я так понимаю, мы получили практически максимум зрителей уже в середине игры. В остальном, конечно, действительно, это то, что должно влюблять в баскетбол.

И, наверное, такой матч в рамках российско-африканского общественного форума, вот этот самый диалог гражданских обществ России, Африки был необходим. Игра Россия — Тунис показала себя во всей красе, что все в едином порыве болеют за свои команды и, в общем, вообще болеют за баскетбол», — приводит слова Цайзер корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.