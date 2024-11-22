Кириленко назвал причины, из-за которых сборной России трудно найти команду-соперника

Президент РФБ Андрей Кириленко объяснил, почему сборной России трудно найти команду-соперника.

«Мы находимся в очень лимитированных условиях. Наверное, как любой вид спорта игровой на сегодняшний день, потому что мы немножко в изоляции, не в международном движении. Второй важный момент, у нас не совпадают абсолютно календари [с другими сборными], поскольку у многих сейчас квалификации к чемпионату мира, к континентальным кубкам, к Олимпиаде. Мы всё-таки в этом не участвуем.

И, конечно же, получается, что, когда команды готовы, мы не готовы, или наоборот. Большая роскошь, что нам удалось действительно нормальную команду такого приличного уровня получить в середине ноября здесь, в Москве. Это, конечно же, классно, что есть возможность провести такой Кубок Дружбы», — сказал Кириленко после игры.