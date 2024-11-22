«Жальгирис» прервал победную серию «Панатинаикоса» в Евролиге

22 ноября в Литве завершился баскетбольный матч в рамках Евролиги, в котором местный «Жальгирис» принимал действующих чемпионов турнира — греческий «Панатинаикос». Литовские игроки праздновали в матче победу со счётом 84:77 (28:18; 21:24; 16:21; 19:14).

Лучшим игроком в составе «Жальгириса» стал американский игрок Лонни Уокер, на счету которого 24 очка, три подбора, одна передача и один перехват. Дейвидас Сирвидис набрал по ходу встречи 19 очков, совершил семь подборов и один перехват.

В составе действующих чемпионов Евролиги больше всего очков набрал Кендрик Нанн — 19. На его счету также два подбора и пять передач.