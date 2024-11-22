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«Жальгирис» — «Панатинаикос» — Евролига. Результат матча

«Жальгирис» прервал победную серию «Панатинаикоса» в Евролиге
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22 ноября в Литве завершился баскетбольный матч в рамках Евролиги, в котором местный «Жальгирис» принимал действующих чемпионов турнира — греческий «Панатинаикос». Литовские игроки праздновали в матче победу со счётом 84:77 (28:18; 21:24; 16:21; 19:14).

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
84 : 77
Панатинаикос
Афины, Греция
Жальгирис: Уокер, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Самонтуров, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Лучшим игроком в составе «Жальгириса» стал американский игрок Лонни Уокер, на счету которого 24 очка, три подбора, одна передача и один перехват. Дейвидас Сирвидис набрал по ходу встречи 19 очков, совершил семь подборов и один перехват.

В составе действующих чемпионов Евролиги больше всего очков набрал Кендрик Нанн — 19. На его счету также два подбора и пять передач.

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