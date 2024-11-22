Игрок сборной России Лопатин: Добрыня Никитич говорил, что земля родная помогает

26-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Андрей Лопатин подвёл итоги игры сборных России и Туниса в рамках Кубка Дружбы. Андрей набрал по ходу матча 11 очков.

— О чём был долгий разговор в раздевалке? Вас явно не хвалили?

— Ну да, мы этого заслужили, как бы вот этих моментов неприятных, но это делает нас сильнее. Поэтому готовимся уже к следующей игре.

— Как разберёте игру сборной России по четвертям? В первой было ощущение, что присматриваетесь к сопернику и находитесь в шоке?

— Фантастика. Фантастика подходит, но всё равно родная земля, как Добрыня Никитич говорил, помогает. Поэтому всё-таки благодаря ей мы и победили сегодня.

— А если всё же разобрать по четвертям, чего не хватило для более уверенной победы?

— Так, первая четверть нормально, вторая нормально, третья нормально… Я думаю, в игре сказались наши проценты. Всё-таки в защите мы более-менее хорошо сыграли. А вот где-то наши открытые броски мы промазали, особенно вначале. И, я думаю, из-за этого такая игра и получилась нервная.