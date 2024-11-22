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Игрок сборной России Лопатин: Добрыня Никитич говорил, что земля родная помогает

Игрок сборной России Лопатин: Добрыня Никитич говорил, что земля родная помогает
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26-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Андрей Лопатин подвёл итоги игры сборных России и Туниса в рамках Кубка Дружбы. Андрей набрал по ходу матча 11 очков.

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка . Кубок Дружбы
22 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
81 : 73
ОТ
Тунис
Россия: Астапкович - 19, Ганькевич - 13, Лопатин - 11, Мартюк - 10, Щербенев - 9, Беленицкий - 7, Емченко - 6, Хоменко - 4, Коновалов - 2, Петенев, Свинин, Герасимов
Тунис: Абада - 19, Лахени - 19, Марнауи - 13, Шеннуфи - 6, Слиман - 5, Ганнуни - 4, Джавади - 4, Матхнени - 2, Гьяза - 1, Джазири, Бен-Ромдан, Аддами

— О чём был долгий разговор в раздевалке? Вас явно не хвалили?
— Ну да, мы этого заслужили, как бы вот этих моментов неприятных, но это делает нас сильнее. Поэтому готовимся уже к следующей игре.

— Как разберёте игру сборной России по четвертям? В первой было ощущение, что присматриваетесь к сопернику и находитесь в шоке?
— Фантастика. Фантастика подходит, но всё равно родная земля, как Добрыня Никитич говорил, помогает. Поэтому всё-таки благодаря ей мы и победили сегодня.

— А если всё же разобрать по четвертям, чего не хватило для более уверенной победы?
— Так, первая четверть нормально, вторая нормально, третья нормально… Я думаю, в игре сказались наши проценты. Всё-таки в защите мы более-менее хорошо сыграли. А вот где-то наши открытые броски мы промазали, особенно вначале. И, я думаю, из-за этого такая игра и получилась нервная.

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