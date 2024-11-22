Лукич — о поездке в США к российским игрокам: могут не вернуться, если покинут Штаты

Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич рассказал о своей поездке в США, где встретился с российскими баскетболистами, играющими в студенческой лиге (NCAA).

«Ну, я, знаете, поговорил с Пановым, Дёминым, Дячком, Лахиным, Глазковым. Да, мы встречались, но я не хочу кого забыть. Все они находятся в одной специфической ситуации. У них есть возможность учёбы, и университеты это оплачивают бесплатно. Даже сейчас есть новый вариант спонсорства, где студенты могут получать и зарплаты за свои игры.

Но, к сожалению, есть большая проблема. Если они выедут из Штатов, легко могут не вернуться, в смысле виза. Угу. Сами знаете, из-за чего. И тут сейчас мы пытаемся найти какой-то способ, как договориться, как всё это организовать, как с ребятами, потому что у них всех есть желание выступать. Но, с другой стороны, есть такой момент. Выйдешь и не вернёшься. Даже если у тебя есть оплаченный университет, там проблема, где получать визу, как получать, сами понимаете, в чём дело», — приводит слова Лукича корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев.