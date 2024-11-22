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Кириленко ответил, была бы сборная России конкурентоспособной сейчас на уровне мира

Кириленко ответил, была бы сборная России конкурентоспособной сейчас на уровне мира
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Президент РФБ Андрей Кириленко ответил, была бы сборная России конкурентоспособной сейчас на международном уровне.

«Я всегда привожу один пример. Мы закрыли кран, он не работает два года. Когда ты включаешь его, вода идёт ржавая. Здесь то же самое. В сегодняшней игре с Тунисом есть и проблески прям классной игры, и прям периоды, о которых будто бы мы разучились играть.

Чем вообще отличаются команды по уровню? Хорошие команды всегда имеют классный спарринг и играют такие напряжённые игры. Несомненно, сегодняшняя игра пойдёт в копилку нашей сборной, потому что наша национальная команда давно не проводила такую близкую игру. Не хочется каких-то дифирамбов петь. Это не суперкрутая игра по качеству. Но она очень полезная, потому что действительно для нашей команды такие соперники сейчас нужны», — сказал Кириленко после игры.

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